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«Захарова послала американцев на хрен» 

Артём Кульша 25 минут назад
«Захарова послала американцев на хрен»
Фото: РИА Новости
Официальная представительница Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова послала американцев на хрен, и они послушались. Об этом журналист Станислав Натанзон рассказал в своем телеграме.
По его словам, перед началом одной из встреч тогдашнего государственного секретаря США Джона Керри с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по Сирии в Вене американская сторона, бывшая принимающей и, как следствие, отвечавшая за безопасность, перед началом переговоров потребовала досмотра не только журналистов, но и дипломатов, угрожая не пустить их к Керри.

«Американцы были такие деловитые, надменные, грозные, но, знаете, после того, как Захарова послала их на хрен, послушно туда пошли», — рассказал Натанзон.

Он добавил, что в тот день Керри встречал Лаврова стоя и не сел, пока не сел гость. Также журналист сообщил, что в тот момент осознал, что порой метко сказанное «на хрен» добавляет ситуации приличия, а не наоборот.
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В мире , Политика , Джон Керри , Мария Захарова , Станислав Натанзон , Сергей Лавров , МИД
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