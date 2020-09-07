«Захарова послала американцев на хрен» 

По его словам, перед началом одной из встреч тогдашнего государственного секретаря США Джона Керри с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по Сирии в Вене американская сторона, бывшая принимающей и, как следствие, отвечавшая за безопасность, перед началом переговоров потребовала досмотра не только журналистов, но и дипломатов, угрожая не пустить их к Керри.

«Американцы были такие деловитые, надменные, грозные, но, знаете, после того, как Захарова послала их на хрен, послушно туда пошли», — рассказал Натанзон.

Он добавил, что в тот день Керри встречал Лаврова стоя и не сел, пока не сел гость. Также журналист сообщил, что в тот момент осознал, что порой метко сказанное «на хрен» добавляет ситуации приличия, а не наоборот.