Впервые за 35 лет: НАТО отрабатывает ядерный удар по РФ 

Вооруженные силы Североатлантического альянса впервые за 35 лет отработали нанесение массированного ядерного удара по территории России , заявил аналитик Алексей Леонков . По его словам, учитывая, что российская военная авиации постоянно «отгоняет» боевые самолеты соперника от границ РФ, речь уже идет не о мнимой опасности, а о прямой конфронтации в воздухе, сообщает «Царьград».

Так военный обозреватель прокомментировал недавние полеты американских бомбардировщиков B-52 у российских границ якобы в рамках учений НАТО. Леонков отметил, что в ходе маневров западные военные отрабатывали нанесение ядерных ударов по России через Великобританию. По его мнению, целями учебной атаки стали Калининград и Санкт-Петербург, а также российские базы в Сирии. При этом Леонков напомнил, что командование ВВС НАТО, проанализировав результаты учений, указали на свою главную ошибку: по их мнению, стратегические бомбардировщики должны сопровождать истребители, чтобы российские летчики не смогли «отогнать» их от границ РФ.

«То есть речь уже напрямую идёт о конфронтации в воздухе. Это очень серьёзно», — отметил эксперт, подчеркнув, что не помнит подобных случаев за последние 35 лет.