Впервые за 35 лет: НАТО отрабатывает ядерный удар по РФ 

Вооруженные силы Североатлантического альянса впервые за 35 лет отработали нанесение массированного ядерного удара по территории России, заявил аналитик Алексей Леонков. По его словам, учитывая, что российская военная авиации постоянно «отгоняет» боевые самолеты соперника от границ РФ, речь уже идет не о мнимой опасности, а о прямой конфронтации в воздухе, сообщает «Царьград».
Так военный обозреватель прокомментировал недавние полеты американских бомбардировщиков B-52 у российских границ якобы в рамках учений НАТО. Леонков отметил, что в ходе маневров западные военные отрабатывали нанесение ядерных ударов по России через Великобританию. По его мнению, целями учебной атаки стали Калининград и Санкт-Петербург, а также российские базы в Сирии. При этом Леонков напомнил, что командование ВВС НАТО, проанализировав результаты учений, указали на свою главную ошибку: по их мнению, стратегические бомбардировщики должны сопровождать истребители, чтобы российские летчики не смогли «отогнать» их от границ РФ.
«То есть речь уже напрямую идёт о конфронтации в воздухе. Это очень серьёзно», — отметил эксперт, подчеркнув, что не помнит подобных случаев за последние 35 лет.
Ранее, как сообщал «Рамблер», появление бомбардировщика B-52 у российских границ прокомментировал министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что авиация НАТО часто подходит к российским границам, но не пересекает их, поскольку российские военные «не позволяют этого и никогда не позволят».