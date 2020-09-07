«Кипр сигнализирует»: зачем раскрыли россиян с «золотыми паспортами» 

Публикация списка россиян, получивших гражданство Кипра в обмен на инвестиции, стала ответом на изменение соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения. Об этом URA.RU заявил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян

«Рамблер» писал, что ранее Россия и Кипр договорились о новом налоговом соглашении. В Минфине России рассказали, что Кипр согласился на увеличения налога на дивиденды и проценты до 15%. После чего кипрская газета Politis опубликовала список из 34 человек, которые в период с 2008 по 2012 год вместе с членами своих семей получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции. В списке есть и российские, и украинские бизнесмены.

По словам политолога, публикация связана с завершением непростого процесса переговоров по изменению налоговых механизмов».

«Сейчас Кипр сигнализирует: у вас есть интересы здесь, за пределами бизнеса, не забывайте об этом. Это, может, слишком открытый сигнал, но нельзя назвать это каким-то грязным приемом или сильно политическим ходом», — уверен Петр Кирьян.

Он также высказал мнение, что «золотые паспорта» используются не для того, чтобы взять все сбережения и уехать за рубеж, а для того, чтобы облегчить трансграничные перемещения и контакты.