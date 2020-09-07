Михаил Саакашвили выдвинут на пост премьер-министра Грузии партией «Единое национальное движение». Вечером 7 сентября политик должен объявить о своем решении вернуться на родину. Парламентские выборы в Грузии пройдут в конце октября.

Оппозиционная грузинская партия «Единое национальное движение» выдвинет экс-президента Грузии и своего лидера Михаила Саакашвили на пост премьер-министра страны. Об этом заявил один из лидеров ЕНД Григол Вашадзе , передает «Интерфакс».

«Политсовет ЕНД и все партии, входящие в оппозиционное объединение «Сила в Единстве», приняли единогласное решение выдвинуть кандидатуру Михаила Саакашвили», — сообщил Вашадзе в ходе брифинга.

Он добавил, что Саакашвили сообщит о своем решении вернуться в Грузию вечером 7 сентября.

Парламентские выборы в Грузии назначены на 31 октября. Право сформировать правительство получит партия, сумевшая набрать 40% голосов. Если этот порог не преодолеет ни одна из партий, то прошедшим в парламент партиям придется сформировать коалицию из нескольких фракций.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, на родине против него возбудили ряд уголовных дел. По ряду из них политику грозят тюремные сроки. Министр юстиции страны Тея Цулукиани отметила, что власти Грузии рады намерению Саакашвили вернуться.

«Прямо на границе его ждет процедура задержания и, конечно, грузинская тюрьма», — подчеркнула она. Министр уточнила, что Саакашвили вынесены обвинения, а сам он находится в розыске.

В частности, Саакашвили проходит по ряду уголовных дел, среди которых — о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили . В январе 2018 года Саакашвили был заочно приговорен Тбилисским городским судом к трем годам заключения за незаконное помилование осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. Он пришел к власти по результатам «революции роз», итогом которой стало отстранение президента Эдуарда Шеварнадзе. Именно при Саакашвили были развязаны военные конфликты в Южной Осетии и Абхазии.

После того как экс-президент Украины Петр Порошенко дал Саакашвили украинское гражданство в 2015 году, отношения Киева и Тбилиси заметно охладели.

С 2015 года Саакашвили оказался в центре украинской политики. Он был советником президента Украины и председателем Одесской областной госадминистрации с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года. Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили выданного ему ранее гражданства Украины «из-за недостоверной информации в анкете». Саакашвили в феврале того же года зарегистрировал политическую партию «Рух новых сил» и начал активную оппозиционную деятельность, критикуя Порошенко и обвиняя его в коррупции.

Кроме того, Саакашвили организовал ряд протестных акций с целью добиться отставки правительства и импичмента президенту Украины под названием «Марш за импичмент». Марши проходили трижды в декабре 2017 года и два раза в феврале 2018-го. Акции 10 и 17 декабря сопровождались беспорядками. 17 декабря Саакашвили призвал своих сторонников захватить Международный центр культуры и искусств в Киеве с целью его дальнейшего использования в качестве штаба.

Хотя Саакашвили и пользуется популярностью у части грузинского общества, назвать его лидером страны нельзя. Январский опрос Национально-демократического института (NDI) демонстрирует, что бывшего президента поддерживают 26% респондентов. В то же время мэр Тбилиси из «Грузинской мечты» Каха Каладзе и лидер «Европейской Грузии» Давид Бакладзе получили по 34% голосов респондентов.