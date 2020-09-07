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НАТО откроет огонь у границы России

Артём Кульша
12 минут назад
Военнослужащие Армии США проведут боевые стрельбы из пусковой установки MLRS в непосредственной близости от государственной границы России. Об этом сообщает ТАСС.
Сегодня служащие 41-й бригады полевой артиллерии армии Соединенных Штатов Америки в Европе в рамках совместной с Силами обороны Эстонии операции по огневой подготовке Rail Gunner Rush проведут показательные стрельбы из MLRS на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в городе Тапе в 110 километрах от российской границы.
1 сентября, как сообщал «Рамблер», посольство России в США назвало военные учения американских Вооруженных сил (ВС) в Эстонии провокационными, крайне опасными для региональной стабильности и демонстративным бряцанием оружием и обвинило власти Соединенных Штатов в нагнетании напряженности в Европе.
«Какой сигнал хотят натовцы послать нам? Как бы реагировали американцы в случае проведения подобных стрельб нашими военными у границ США?» — задались там вопросом.
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