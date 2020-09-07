НАТО откроет огонь у границы России

Сегодня служащие 41-й бригады полевой артиллерии армии Соединенных Штатов Америки в Европе в рамках совместной с Силами обороны Эстонии операции по огневой подготовке Rail Gunner Rush проведут показательные стрельбы из MLRS на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в городе Тапе в 110 километрах от российской границы.