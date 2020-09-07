Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оппозиционер Латушко объяснил свой отъезд из Белоруссии давлением властей 

ИА Regnum и ещё 17 40 минут назад
Латушко объяснил свой отъезд из Белоруссии
Фото: РИА Новости
Об ультиматуме со стороны властей Белоруссии, вынудившем его уехать из страны, заявил белорусский оппозиционер Павел Латушко журналистам 7 сентября.

«Мне был поставлен ультиматум: или я остаюсь в стране и в отношении меня будет возбуждено уголовное дело, или я ещё имею возможность покинуть Белоруссию».

Латушко

Оппозиционер пояснил, что давление на него оказывалось Комитетом государственной безопасности Белоруссии. Он добавил, что из Белоруссии выехал легально.
Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Латушко является членом так называемого Координационного совета оппозиции Белоруссии.
Ранее члены этого совета потребовали, чтобы Латушко, а также Ольге Ковальковой и Светлане Тихановской дали возможность «свободного возвращения» в Белоруссию.
Видео дня. Ксению Бородину осудили за микрошорты
ИА Regnum: последние новости
В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым Песков ответил на сообщения о гражданах РФ с «золотыми паспортами» Кипра Песков ответил на сообщения о гражданах РФ с «золотыми паспортами» Кипра Набрав в рот воды по США, ЕС пытается вещать по Белоруссии: выглядит жалко Набрав в рот воды по США, ЕС пытается вещать по Белоруссии: выглядит жалко
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Павел Латушко , Ольга Ковалькова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гудков рассказал, как порвал российский флаг
Гудков рассказал, как порвал российский флаг
Киев потребовал созыва контактной группы
Киев потребовал созыва контактной группы
ЧП 1 сентября: подростки погибли пытаясь заработать
ЧП 1 сентября: подростки погибли пытаясь заработать
Лукашенко получил неожиданный статус в Белоруссии
Лукашенко получил неожиданный статус в Белоруссии
Видео
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
01:13
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
Происшествия
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
01:32
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
Происшествия
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
00:52
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
Происшествия
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
00:36
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
01:13
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
Происшествия
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
00:20
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
Происшествия
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
25:24
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
Армия
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
00:49
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
Происшествия
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
01:08
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
Происшествия
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
01:19
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение