Латушко объяснил свой отъезд из Белоруссии

Об ультиматуме со стороны властей Белоруссии , вынудившем его уехать из страны, заявил белорусский оппозиционер Павел Латушко журналистам 7 сентября.

«Мне был поставлен ультиматум: или я остаюсь в стране и в отношении меня будет возбуждено уголовное дело, или я ещё имею возможность покинуть Белоруссию».

Латушко

Оппозиционер пояснил, что давление на него оказывалось Комитетом государственной безопасности Белоруссии. Он добавил, что из Белоруссии выехал легально.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Латушко является членом так называемого Координационного совета оппозиции Белоруссии.