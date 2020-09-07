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Китай ужесточит борьбу с распространением христианства 

Lenta.ru 1 час назад
Китай ужесточит борьбу с распространением христианства
Фото: Mark Schiefelbein / AP
Китай намерен ужесточить борьбу с распространением христианства со стороны иностранцев. Об этом сообщает South China Morning Post.
В ближайшее время ожидается вступление в силу новых правил, согласно которым иностранным учителям запретят пропагандировать свою веру без разрешения. Кроме того, правительство будет требовать избегать «злых культовых практик» новых религий, которые попали в список запрещенных. Эксперты отмечают, что власти таким образом перекрывают последние возможности свободно обсуждать Библию и христианскую веру.
От новых иностранных учителей также будут требовать пройти 20-часовой курс изучения политической системы Китая. Возможно, к преподавателям также будет применяться система социального кредита, где автоматически оценивается их поведение. Ограничения носят широкий характер — под них будет попадать вообще все, что считается угрожающим суверенитету Китая или нарушающим его уголовный кодекс.
Иностранцы исторически были одними из главных проводников христианства в Китай. После открытия КНР миру в результате «политики реформ и открытости» в 1980-х годах много иностранцев-учителей, бизнесменов и студентов проводили занятия для китайцев по изучению Библии.
Христианство в Китае сейчас переживает государственное давление, которые некоторые сравнивают даже с наблюдавшимся во времена бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна. Нынешнее правительство Си Цзиньпина хочет «видеть патриотизм религиозных групп», поэтому священников и прихожан регулярно допрашивают на тему их приверженности идеалам социализма. Социалистические лозунги также иногда пишут прямо на стенах храмов. Все религиозные сооружения обязаны иметь на своей территории флаг Китая: так, в 2018 году его подняли над храмом Шаолинь впервые за полторы тысячи лет его истории.
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Комментарии 1
В мире , Си Цзиньпин , Мао Цзэдун , Китай
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