Китай ужесточит борьбу с распространением христианства 

Китай намерен ужесточить борьбу с распространением христианства со стороны иностранцев. Об этом сообщает South China Morning Post.

В ближайшее время ожидается вступление в силу новых правил, согласно которым иностранным учителям запретят пропагандировать свою веру без разрешения. Кроме того, правительство будет требовать избегать «злых культовых практик» новых религий, которые попали в список запрещенных. Эксперты отмечают, что власти таким образом перекрывают последние возможности свободно обсуждать Библию и христианскую веру.

От новых иностранных учителей также будут требовать пройти 20-часовой курс изучения политической системы Китая. Возможно, к преподавателям также будет применяться система социального кредита, где автоматически оценивается их поведение. Ограничения носят широкий характер — под них будет попадать вообще все, что считается угрожающим суверенитету Китая или нарушающим его уголовный кодекс.

Иностранцы исторически были одними из главных проводников христианства в Китай. После открытия КНР миру в результате «политики реформ и открытости» в 1980-х годах много иностранцев-учителей, бизнесменов и студентов проводили занятия для китайцев по изучению Библии.