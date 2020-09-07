Минская милиция проверяет информацию СМИ о якобы имевшем место похищении члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.
Об этом заявила ТАСС в понедельник пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
"В настоящее время я проверяю поступившие к нам по этому поводу обращения", — сказала пресс-секретарь ГУВД.
Ранее член Координационного совета оппозиции Максим Знак сообщил ТАСС, что Колесникова перестала выходить на связь. Ряд белорусских СМИ сообщал, что утром 7 сентября неизвестные похитили Колесникову возле Национального художественного музея в Минске, усадив ее в микроавтобус с надписью "Связь".