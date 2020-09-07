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ГУВД Минска проверяет информацию об исчезновении Марии Колесниковой 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Минская милиция проверяет информацию СМИ о якобы имевшем место похищении члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.
Мария Колесникова похищена в центре Минска
Об этом заявила ТАСС в понедельник пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"В настоящее время я проверяю поступившие к нам по этому поводу обращения", — сказала пресс-секретарь ГУВД.

Ранее член Координационного совета оппозиции Максим Знак сообщил ТАСС, что Колесникова перестала выходить на связь. Ряд белорусских СМИ сообщал, что утром 7 сентября неизвестные похитили Колесникову возле Национального художественного музея в Минске, усадив ее в микроавтобус с надписью "Связь".
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Наталья Ганусевич , Мария Колесникова , МВД , ИТАР-ТАСС , Минск
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