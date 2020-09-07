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Мария Колесникова похищена в центре Минска 

Алиса Селезнёва 32 минуты назад
Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову посадили в микроавтобус в центре Минска и увезли в неизвестном направлении. Об этом со ссылкой на очевидца произошедшего пишет Tut.by.
По словам Анастасии, которая стала свидетелем инцидента, он произошел сегодня около 10.05 возле Национального художественного музея.

«Я услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в мироавтобус и они уезжают, — рассказывает очевидец произошедшего.

По ее словам, она ранее видела Колесникову и поэтому сразу ее узнала, однако побоялась снять происходящее на телефон. При этом свидетельница рассказала, что на микроавтобусе, в который посадили оппозиционерку, была надпись «Связь».
Издание отмечает, что телефон Колесниковой доступен, но трубку она не берет.
Оппозиция в Белоруссии ответила «чей Крым?»
Как сообщал «Рамблер», после выборов президента Белоруссии, завершившихся, по официальным данным, победой Александра Лукашенко, в стране проходят массовые акции протеста. В первые дни протесты подавлялись, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.
В Белоруссии был создан Координационный совет оппозиции, призванный обеспечить передачу власти. В него, в частности, вошли лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и глава избирательного штаба баллотировавшегося на пост президента Виктора Бабарико Мария Колесникова.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Светлана Алексиевич , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , Виктор Бабарико , Минск
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