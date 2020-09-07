На Западе объявят «охоту на россиян» 

Политолог Владимир Корнилов заявил, что из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального на Западе планируют объявить «охоту на россиян». Об этом он написал в своем твиттере.
Корнилов обратил внимание на статью журналиста Мэтью Кэмпбелла для The Times.
Автор материала отмечал, что Великобритания недостаточно эффективно отреагировала на отравление Скрипалей, из-за чего позже, по его мнению, был отравлен Навальный. По словам Кэмпбелла, сам оппозиционер в разговоре с ним отмечал, что Запад должен был ввести более серьезные санкции, чтобы повлиять на Кремль.
«Изгнание российских дипломатов было именно тем, чего Москва ожидала, и этим можно мало чего добиться, сказал он [Навальный — прим.ред.] мне. К своему несчастью, Навальный оказался прав», — отметил журналист.
Корнилов написал, что теперь Кэмпбелл призывает объявить охоту за россиянами, которые транслируют «кремлевскую пропаганду», живя и работая на Западе.
« [Россиян] будут заставлять отвечать на вопрос «Чей Крым?» при въезде в страну?» — предположил он (орфография и пунктуация автора сохранены).
Как писал «Рамблер», врачи из клиники Charite, где лечат Навального, попросили Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера провести дополнительные исследования. В Германии заявили, что результаты этих исследований доказали отравление оппозиционера ядом из группы «Новичок».
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навального хотели «заставить замолчать». По ее словам, теперь правительство России должно ответить на «серьезные вопросы».
В МИД России заявили, что утверждения немецких властей голословны. Дипломаты подчеркнули, что Германия так и не ответила на запрос Генпрокуратуры РФ о результатах анализов Навального.