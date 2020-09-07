Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Западе объявят «охоту на россиян» 

Мария Иванова 52 минуты назад
Политолог Владимир Корнилов заявил, что из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального на Западе планируют объявить «охоту на россиян». Об этом он написал в своем твиттере.
Корнилов обратил внимание на статью журналиста Мэтью Кэмпбелла для The Times.
Названа неожиданная версия болезни Навального
Автор материала отмечал, что Великобритания недостаточно эффективно отреагировала на отравление Скрипалей, из-за чего позже, по его мнению, был отравлен Навальный. По словам Кэмпбелла, сам оппозиционер в разговоре с ним отмечал, что Запад должен был ввести более серьезные санкции, чтобы повлиять на Кремль.

«Изгнание российских дипломатов было именно тем, чего Москва ожидала, и этим можно мало чего добиться, сказал он [Навальный — прим.ред.] мне. К своему несчастью, Навальный оказался прав», — отметил журналист.

Корнилов написал, что теперь Кэмпбелл призывает объявить охоту за россиянами, которые транслируют «кремлевскую пропаганду», живя и работая на Западе.

« [Россиян] будут заставлять отвечать на вопрос «Чей Крым?» при въезде в страну?» — предположил он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как писал «Рамблер», врачи из клиники Charite, где лечат Навального, попросили Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера провести дополнительные исследования. В Германии заявили, что результаты этих исследований доказали отравление оппозиционера ядом из группы «Новичок».
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навального хотели «заставить замолчать». По ее словам, теперь правительство России должно ответить на «серьезные вопросы».
В МИД России заявили, что утверждения немецких властей голословны. Дипломаты подчеркнули, что Германия так и не ответила на запрос Генпрокуратуры РФ о результатах анализов Навального.
Комментарии 151
В мире , Видео , Алексей Навальный , Владимир Корнилов , Ангела Меркель , МИД , Генпрокуратура РФ , Правительство РФ , Газета The Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На МЖД появятся 100 разноуровневых пешеходных переходов
На МЖД появятся 100 разноуровневых пешеходных переходов
Синоптики сообщили об аномалии в России
Синоптики сообщили об аномалии в России
Москвичам сообщили о резком изменении погоды
Москвичам сообщили о резком изменении погоды
ЧП в Сочи: привлечены казаки и Росгвардия
ЧП в Сочи: привлечены казаки и Росгвардия
Видео
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
00:36
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
01:13
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
Происшествия
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
00:20
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
00:49
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
Происшествия
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
01:08
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
Происшествия
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
01:19
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
Происшествия
Появилось видео распыления газа в Минске
02:42
Появилось видео распыления газа в Минске
Происшествия
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
На минской акции протеста начались задержания
00:10
На минской акции протеста начались задержания
В мире
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
00:59
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение