Корнилов обратил внимание на статью журналиста Мэтью Кэмпбелла для The Times.

Автор материала отмечал, что Великобритания недостаточно эффективно отреагировала на отравление Скрипалей, из-за чего позже, по его мнению, был отравлен Навальный. По словам Кэмпбелла, сам оппозиционер в разговоре с ним отмечал, что Запад должен был ввести более серьезные санкции, чтобы повлиять на Кремль.

«Изгнание российских дипломатов было именно тем, чего Москва ожидала, и этим можно мало чего добиться, сказал он [Навальный — прим.ред.] мне. К своему несчастью, Навальный оказался прав», — отметил журналист.

Корнилов написал, что теперь Кэмпбелл призывает объявить охоту за россиянами, которые транслируют «кремлевскую пропаганду», живя и работая на Западе.

« [Россиян] будут заставлять отвечать на вопрос «Чей Крым?» при въезде в страну?» — предположил он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как писал «Рамблер», врачи из клиники Charite, где лечат Навального, попросили Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера провести дополнительные исследования. В Германии заявили, что результаты этих исследований доказали отравление оппозиционера ядом из группы «Новичок».