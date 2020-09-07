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Почти половина россиян за Лукашенко 

Павел Тиунов 49 минут назад
Почти половина россиян за Лукашенко
Фото: РИА Новости
Почти половина жителей РФ, оценивая политический кризис в Белоруссии, поддерживает действующего президента республики Александра Лукашенко, сообщают «Ведомости». Об этом говорят данные опроса проведенного специалистами Фонда «Общественное мнение».
Исследовав мнение россиян по поводу ситуации в Белоруссии, эксперты выяснили, что о происходящем в соседней стране знают или слышали 86% респондентов. Из них 46% выразили поддержку действующему главе государства Александру Лукашенко, 24% выступили на стороне оппозиции или пожелали сохранить нейтралитет. Аналитик также подчеркнули, что 47% россиян негативно оценивают забастовки на белорусских промышленных предприятиях, а 29% считают оправданными действия силовиков в этой ситуации.
Ранее, как сообщал «Рамблер», опрос на аналогичную тему проводил ВЦИОМ. Тогда результаты исследования показали, что «за» Лукашенко высказались 52% респондентов, проживающих в России. Из них 35% его «уважают», 18% ему «симпатизируют»», 14% — доверяют. Из опрошенных жителей РФ 35% относятся к белорусскому президенту равнодушно и только 9% — резко негативно.
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В мире , Александр Лукашенко , Фонд "Общественное мнение" , ВЦИОМ , Ведомости
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