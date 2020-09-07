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Шойгу заявил о противостоянии РФ с «хозяином мира» 

Павел Тиунов 1 час назад
Шойгу заявил о противостоянии РФ с «хозяином мира»
Фото: РИА Новости
У «хозяина мира», который «правит» и «рулит», появился оппонент в виде России, и это многим не нравится, заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр обороны РФ Сергей Шойгу. Так глава оборонного ведомства прокомментировал слишком частое в последнее время появление натовской авиации у российских границ.
22 августа, как сообщал «Рамблер», бомбардировщик ВВС США, в рамках учений, организованных Североатлантическим альянсом, пролетел на 30 странами НАТО, а также появился в районе Черного моря, который контролируется российскими войсками. В результате в воздух были подняты два истребителя Су-27 ВКС РФ с ракетным вооружением, которые подошли так близко к B-52, что даже возникла угроза возникновения опасной ситуации. Позже американские аналитики заявили, что появление B-52 у границ РФ было «приманкой»: в это время на безопасном расстоянии активно работали самолеты-разведчики RC-135V/W, которым удалось «получить немало интересной информации» о системах отечественной ПВО.
Комментируя инцидент, Сергей Шойгу отметил, что вышеуказанное появление тяжелого бомбардировщика B-52 стало первым за долгое время. При этом он подчеркнул, что авиация НАТО часто подходит к российским границам, но не пересекает их.

«Потому что это не позволяем делать никому и не позволим», — заявил глава Минобороны.

По его словам, активность западных военных вблизи РФ вполне объяснима: мир привык к существованию одного «хозяина», руководящего политическими процессами, однако у него появился оппонент.

«Им не очень нравится, когда появляется второй полюс. А он появился, как бы кто не хотел этого», — подчеркнул Шойгу.

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В мире , Сергей Шойгу , Министерство обороны , НАТО
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