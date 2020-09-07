Шойгу заявил о противостоянии РФ с «хозяином мира» 

22 августа, как сообщал «Рамблер», бомбардировщик ВВС США, в рамках учений, организованных Североатлантическим альянсом , пролетел на 30 странами НАТО, а также появился в районе Черного моря, который контролируется российскими войсками. В результате в воздух были подняты два истребителя Су-27 ВКС РФ с ракетным вооружением, которые подошли так близко к B-52, что даже возникла угроза возникновения опасной ситуации. Позже американские аналитики заявили, что появление B-52 у границ РФ было «приманкой»: в это время на безопасном расстоянии активно работали самолеты-разведчики RC-135V/W, которым удалось «получить немало интересной информации» о системах отечественной ПВО.

Комментируя инцидент, Сергей Шойгу отметил, что вышеуказанное появление тяжелого бомбардировщика B-52 стало первым за долгое время. При этом он подчеркнул, что авиация НАТО часто подходит к российским границам, но не пересекает их.

«Потому что это не позволяем делать никому и не позволим», — заявил глава Минобороны.

По его словам, активность западных военных вблизи РФ вполне объяснима: мир привык к существованию одного «хозяина», руководящего политическими процессами, однако у него появился оппонент.