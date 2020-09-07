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Кипрская газета назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов» 

ТАСС и ещё 4 37 минут назад
Раскрыты имена россиян с «золотыми паспортами»
Фото: ТАСС
Многие известные российские, украинские и сирийские предприниматели, которые относились к группе лиц "повышенного риска", находились под следствием или чей бизнес подпадал под санкции или административные штрафы, получили вместе с членами своих семей гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции в 2008-2012 годах. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета "Политис", которая привела список 34 владельцев кипрских "золотых паспортов", которых они удостоились в тот период, когда президентом островного государства был экс-лидер Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ) Димитрис Христофиас (1946-2019).
В приводимом изданием перечне, в частности, значатся имена таких известных российских бизнесменов и управленцев, как первый заместитель председателя Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, основатель группы компаний "Вид" Алексей Ушамирский, экс-сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, супруг певицы Алсу Ян Абрамов, предприниматель из Тулы Антон Белобрагин, заместитель начальника финансово-экономического департамента "Газпрома" Игорь Шаталов, президент международной группы компаний "Арети" Игорь Макаров, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин (с женой), президент компании "Евраз" Александр Фролов, экс-руководители "Еврофинанс Моснарбанка" Александр Бондаренко (с женой) и Владимир Столяренко (с женой и дочерью), президент группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев, предприниматель Саша Персовский (ранее, как утверждает газета, имел другое имя — Александр Петровский), ныне покойный банкир Владимир Коган, заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов.
В список также попали известные украинские предприниматели, в том числе Игорь Коломойский (с женой и дочерью), Геннадий Боголюбов, Елена Гайдук (с мужем), Михайло Киперман (с женой). Предприниматель Констанитин Григоришин, как указывается, был только гражданином России на момент подачи заявки о кипрском гражданстве, но в 2016 году стал также гражданином Украины.
В числе тех, кому в указанный период были выданы кипрские паспорта, газета также называет бизнесменов из Сирии Рами Маклуфа и Разана Отмана.
Как информирует "Политис", данный список имен был направлен лидерам политических партий страны президентом республики Никосом Анастасиадисом под грифом "секретно", который впоследствии был снят. Этот перечень фамилий призван доказать, что "золотые паспорта" выдавались Никосией тем лицам, в отношении которых имелись те или иные сомнения в обоснованности этого решения, не только при правлении нынешнего президента Никоса Анастасиадиса, но и в то время, когда у власти находилась сегодняшняя кипрская оппозиция.
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В мире , Игорь Коломойский , Григорий Березкин , Игорь Шаталов , Александр Фролов , Михаил Кузовлев , Александр Муранов , Алексей Матвеев , Леонид Лебедев , Игорь Макаров , Игорь Кесаев , Владимир Столяренко , Александр Бондаренко , Алексей Ушамирский , Владимир Коган , Геннадий Боголюбов , Ян Абрамов , Газпромбанк , Газпром , ВЭБ , Евраз , Еврофинанс Моснарбанк , Кипр
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