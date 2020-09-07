Раскрыты имена россиян с «золотыми паспортами»

Многие известные российские, украинские и сирийские предприниматели, которые относились к группе лиц "повышенного риска", находились под следствием или чей бизнес подпадал под санкции или административные штрафы, получили вместе с членами своих семей гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции в 2008-2012 годах. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета "Политис", которая привела список 34 владельцев кипрских "золотых паспортов", которых они удостоились в тот период, когда президентом островного государства был экс-лидер Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ) Димитрис Христофиас (1946-2019).

В список также попали известные украинские предприниматели, в том числе Игорь Коломойский (с женой и дочерью), Геннадий Боголюбов , Елена Гайдук (с мужем), Михайло Киперман (с женой). Предприниматель Констанитин Григоришин, как указывается, был только гражданином России на момент подачи заявки о кипрском гражданстве, но в 2016 году стал также гражданином Украины.

В числе тех, кому в указанный период были выданы кипрские паспорта, газета также называет бизнесменов из Сирии Рами Маклуфа и Разана Отмана.

Как информирует "Политис", данный список имен был направлен лидерам политических партий страны президентом республики Никосом Анастасиадисом под грифом "секретно", который впоследствии был снят. Этот перечень фамилий призван доказать, что "золотые паспорта" выдавались Никосией тем лицам, в отношении которых имелись те или иные сомнения в обоснованности этого решения, не только при правлении нынешнего президента Никоса Анастасиадиса, но и в то время, когда у власти находилась сегодняшняя кипрская оппозиция.