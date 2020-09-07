Женщина отдала почку арестовавшему ее офицеру

Жительница штата Алабама Джослинн Джеймс стала донором почки для офицера полиции Террелла Поттера, который неоднократно арестовывал ее в прошлом. Об этом сообщает Fox News.

Поттер арестовывал женщину, когда она страдала от наркотической зависимости. По словам Джеймс, таким образом полицейский помог ей отказаться от наркотиков, она не принимает их уже несколько лет.

В ноябре 2019 года американка узнала, что офицер, к тому времени уже вышедший на пенсию, нуждается в пересадке почки. По ее словам, она сразу же приняла решение стать донором.

Операция была проведена в июле, в настоящее время Джейм и Поттер чувствуют себя хорошо.