Кулеба в воскресенье заявил, что инициировал срочный разговор с Лавровым из-за эскалации конфликта в Донбассе.

"Несмотря на позднее время, когда разговор (с Лавровым — ред.) вчера (в воскресенье — ред.) был инициирован, сначала реакция в российском МИД была достаточно оживленная, но потом сегодня (в понедельник — ред.) утром мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как оказалось, он (Лавров — ред.) отбыл в Сирию", — сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Глава МИД Украины заявил, что готов и ждет разговора с российским коллегой. По его словам, среди прочего, он намерен обсудить с главой МИД РФ подготовку встречи глав МИД в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция, Германия), а также обстоятельства нарушения режима тишины в Донбассе.

Ранее украинские силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.

С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.