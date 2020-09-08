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Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию 

РИА Новости и ещё 26 32 минуты назад
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пока не знает, когда состоится его разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, инициированный в связи с нарушением перемирия в Донбассе.
Кулеба в воскресенье заявил, что инициировал срочный разговор с Лавровым из-за эскалации конфликта в Донбассе.

"Несмотря на позднее время, когда разговор (с Лавровым — ред.) вчера (в воскресенье — ред.) был инициирован, сначала реакция в российском МИД была достаточно оживленная, но потом сегодня (в понедельник — ред.) утром мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как оказалось, он (Лавров — ред.) отбыл в Сирию", — сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Глава МИД Украины заявил, что готов и ждет разговора с российским коллегой. По его словам, среди прочего, он намерен обсудить с главой МИД РФ подготовку встречи глав МИД в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция, Германия), а также обстоятельства нарушения режима тишины в Донбассе.
Ранее украинские силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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В мире , Видео , Политика , Украина , Дмитрий Кулеба , Сергей Лавров , МИД
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