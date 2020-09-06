«Мы не дрогнем»: белорусы получили предупреждение

Белоруссии Глава МВД Юрий Караев заявил, что не исключает силовых действий со стороны протестующих, но милиция готова к такому развитию ситуации.

"Про силовую акцию скажу так: она возможна, конечно, никто не исключает, что у этих людей еще не весь пыл угас. Пусть попробуют — ОМОН, внутренние войска на месте", — сказал Караев в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье вечером.

"Если кто-то решит, что с нами можно еще раз попробовать силовым путем, мы не дрогнем", — подчеркнул он.

При этом глава МВД добавил, что сами силовики провоцировать не стремятся, хотят, чтобы "все решилось мирно".

"Мы замечаем в тех протестных акциях, которые проходят по воскресеньям, группы молодых людей, которые неумело маскируются в толпе. Они явно видны, такие "боевики", похожие на футбольных фанатов, анархистов, на таких бойцов, назовем их так, которых было много именно 9-10 числа (августа). А потом они резко вдруг растворились — кто-то в райотделе (милиции — ред.) посидел, подумал, кто-то испугался, что ОМОН и внутренние войска им не преодолеть, — и в последующее время они стали прятаться за женщинами", — продолжил министр.