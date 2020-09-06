«Мы не дрогнем»: белорусы получили предупреждение

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев
заявил, что не исключает силовых действий со стороны протестующих, но милиция готова к такому развитию ситуации.
"Про силовую акцию скажу так: она возможна, конечно, никто не исключает, что у этих людей еще не весь пыл угас. Пусть попробуют — ОМОН, внутренние войска на месте", — сказал Караев в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье вечером.
"Если кто-то решит, что с нами можно еще раз попробовать силовым путем, мы не дрогнем", — подчеркнул он.
При этом глава МВД добавил, что сами силовики провоцировать не стремятся, хотят, чтобы "все решилось мирно".
"Мы замечаем в тех протестных акциях, которые проходят по воскресеньям, группы молодых людей, которые неумело маскируются в толпе. Они явно видны, такие "боевики", похожие на футбольных фанатов, анархистов, на таких бойцов, назовем их так, которых было много именно 9-10 числа (августа). А потом они резко вдруг растворились — кто-то в райотделе (милиции — ред.) посидел, подумал, кто-то испугался, что ОМОН и внутренние войска им не преодолеть, — и в последующее время они стали прятаться за женщинами", — продолжил министр.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская
, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них — свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.