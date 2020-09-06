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Саакашвили обещал раскрыть план возвращения в Грузию 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 6 сентября 2020
Саакашвили раскроет план возвращения в Грузию
Фото: РИА Новости
Бывший президент Грузии, а также уволенный Петром Порошенко экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в понедельник объявит о своем плане по возвращению на родину.

«Завтра сделаю обращение в связи с планом своего возвращения», — сказал Саакашвили, передает РИА «Новости».

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал намерение Саакашвили, сказав: «Пусть приезжает».
Ранее Саакашвили записал видео с кадрами своей прогулки на закате и благодарностью Украине как своему «второму дому».
«За эти семь лет не было ни дня, чтобы меня не интересовала Грузия, и я точно знаю, что моя работа на посту президента и многие вещи, которые мы создали сегодня, остались и работают», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

«Я возвращаюсь!» — подытожил экс-президент.

Напомним, в случае возвращения на родину с Украины Михаил Саакашвили будет взят под стражу, как заявила министр юстиции Теа Цулукиани. Экс-президент заочно осужден на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и использование служебного положения в личных целях.
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Комментарии
В мире , Георгий Гахария , Теа Цулукианя , Петр Порошенко , Михаил Саакашвили , РИА Новости , Грузия
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