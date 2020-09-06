Саакашвили раскроет план возвращения в Грузию

«Завтра сделаю обращение в связи с планом своего возвращения», — сказал Саакашвили, передает РИА «Новости».

Ранее Саакашвили записал видео с кадрами своей прогулки на закате и благодарностью Украине как своему «второму дому».

«За эти семь лет не было ни дня, чтобы меня не интересовала Грузия, и я точно знаю, что моя работа на посту президента и многие вещи, которые мы создали сегодня, остались и работают», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

«Я возвращаюсь!» — подытожил экс-президент.