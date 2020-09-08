Миру может грозить новая пандемия, и к этому нужно готовиться — предупредил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что вспышки заболеваний являются неотъемлемой частью жизни, и совсем избежать их не получалось в прошлом и вряд ли получится в будущем, передает ТАСС.

«Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен [к ней] в большей степени, чем в этот раз», — подчеркнул глава ВОЗ.

В этой связи он выразил уверенность в необходимости для всех стран делать инвестиции в «общественное здравоохранение, и особенно в первичную медицинскую помощь».

В то же время в России нет второй волны распространения коронавируса, уверен мэр Москвы Сергей Собянин . Он также является главой рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса.

«Пандемия имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле, это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами», — отметил он в комментарии Сергею Брилеву.

Мэр обратил внимание, что некоторые регионы, в том числе и Москва, прошли пиковые значения заболеваемости.

«Она [пандемия] не исчезла, но максимальные значения ушли, другие регионы — только подступились, третьи регионы находятся прямо в эпицентре этой ситуации», — продолжил градоначальник.

Глава российской столицы отметил, что особую важность приобрела конкретная «настройка по регионам, а иногда даже по городам и муниципалитетам».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что особые права, данные главам регионов при борьбе с пандемией, сыграли свою роль. На вопрос, помогла ли такая стратегия в период эпидемии, Путин ответил: «Конечно, сработало!»

Академик РАН , директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев уверен, что вернуться к привычному образу жизни после пандемии коронавируса россиянам удастся лишь к лету 2021 года.

Он отметил, что исторически все вирусные пандемии имеют три волны. Поскольку в случае с COVID-19 первая волна уже прошла, еще два всплеска стоит ожидать осенью и весной.

Пальцев также пояснил, что вторая волна, как правило, по силе превосходит первую, а третья, наоборот. оказывается менее активной за счет появления коллективного иммунитета.

Он добавил, что для полного исчезновения вируса необходимо, чтобы переболело 95% населения.

Со своей стороны, генсек ООН Антониу Гутерриш назвал «три главные угрозы», с которыми столкнулся мир из-за пандемии коронавируса нового типа. По его словам, первая — это потеря доверия населения к правительствам и общественным институтам.

Вторая — нарушение глобального экономического порядка, из-за которого усиливается неравенство. Третья угроза, по мнению генсека, состоит в том, что коронавирус используют как оправдание репрессий.

Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, доктор Леонид Рошаль назвал пандемию коронавирусной инфекции репетицией биологической войны.

Такое мнение он выразил в интервью Forbes. При этом он не считает, что вирус был создан человеком. По его словам, для подобных утверждений нет достаточных оснований.

Кроме того, он посчитал распространение коронавируса проверкой для отечественной системы здравоохранения.

Глава Национальной медицинской палаты отметил, что в СССР система биозащиты была выстроена на высшем уровне. По такой же модели строилась и китайская система, сказал собеседник издания.

«А мы эту систему частично потеряли. Сейчас она проходит тест», — указал он.

Рошаль обратил внимание, что не все государства оказались готовы к последствиям распространения коронавируса, в том числе большому количеству пациентов. Одной из стран с хорошо выстроенной и отработанной системой здравоохранения доктор назвал Германию, где показатели смертности от COVID-19 не превышают 1%.