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Патриарх Кирилл объяснил назначение нового главы Белорусской церкви 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 42 минуты назад
Объяснено назначение нового главы Белорусской церкви
Фото: ТАСС
Во главе Белорусской церкви нужен человек, родившийся в Белоруссии, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На встрече в Москве с архиереями Белорусского экзархата Русской православной церкви патриарх Кирилл отметил, что в Белоруссии нет «тех опасных процессов, которые привели к страшному расколу на Украине», где «религиозный фактор вместо фактора объединения стал фактором разделения». Патриарх подчеркнул, что важно не допустить повторения такой ситуации в Белоруссии.
Он прокомментировал назначение патриаршим экзархом всея Беларуси епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина (Тупеко), которого на литургии в храме Христа Спасителя возвел в сан митрополита Минского и Заславского, передает ТАСС.
Патриарх Кирилл указал, что в Белоруссии возросло политическое значение национального фактора, поэтому во главе Белорусской церкви необходим «человек, родившийся в Белоруссии, знающий белорусский язык, воспитанный в белорусской среде». Как заявил патриарх Московский и всея Руси, в нем даже «те, кто стремится в нашей церкви увидеть нечто инородное», должны «видеть человека — плоть от плоти своего народа».
Напомним, глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что Священный синод принял решение о смене первоиерарха Белорусской православной церкви после того, как прежний митрополит Минский и Заславский Павел сам обратился с соответствующим прошением. Митрополит Павел был назначен главой Кубанской митрополии.
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Комментарии
В мире , СНГ , Иисус Христос , Владимир Легойда , Патриарх Кирилл , Павел Заславский , РПЦ , ИТАР-ТАСС , Москва
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