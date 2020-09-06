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Преподаватель потеряла сознание во время онлайн-лекции и умерла 

Lenta.ru и ещё 1 43 минуты назад
Профессор потеряла сознание во время лекции
Фото: Daily Mail
В Аргентине профессор из университета стала задыхаться во время онлайн-лекции через Zoom и потеряла сознание на глазах у студентов. Вскоре она умерла в больнице. Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент произошел во вторник, 1 сентября. 46-летняя преподаватель политики и международных отношений Паола де Симоне вела дистанционный урок, когда начала задыхаться. Состояние женщины было настолько тяжелым, что обеспокоенные ученики попросили ее назвать адрес, чтобы вызвать ей скорую помощь.

«Я не могу», — ответила преподаватель.

Видео обморока Паолы разлетелось по социальным сетям. Женщина скончалась в больнице на следующий день. В конце августа она сообщила, что у нее уже не менее четырех недель наблюдаются симптомы COVID-19. Такие же симптомы были и у ее мужа, работающего врачом. Несмотря на постоянный кашель, Паола продолжала работать.
В настоящее время в Аргентине выявлено более 451 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли более девяти тысяч человек.
Ранее сообщалось, что прожившие в браке 62 года супруги из США заразились новой коронавирусной инфекцией и умерли от нее в один день. У пары осталось еще двое сыновей и шестеро внуков.
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В мире , Аргентина
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