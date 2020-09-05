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NYT: разведка США может собирать данные о разработках РФ по борьбе с коронавирусом 

ТАСС 1 час назад
Разведка США заинтересовалась вакциной РФ
Фото: ТАСС
Американские разведывательные службы могут собирать данные об исследованиях, касающихся борьбы с распространением нового коронавируса, которые ведутся в России, Китае и Иране. Об этом со ссылкой на источники сообщила в субботу в своей электронной версии газета "Нью-Йорк таймс".
В материале отмечается, что в последние месяцы спецслужбы США принимают активные меры по защите компьютерных систем национальных исследовательских центров и компаний. Они опасаются, что другие страны якобы могут попытаться похитить американские разработки, касающиеся создания вакцины от коронавируса.

"Американские официальные лица настаивают на том, что действия их спецслужб имеют оборонительных характер и что разведка не получала приказов похищать научные данные, касающиеся коронавируса, — констатируется в статье. — Однако другие действующие и бывшие сотрудники разведслужб отметили, что в действительности все далеко не так однозначно. В то время как американские разведывательные службы пытаются узнать, что могли похитить Россия, Китай и Иран, они могут находить данные об исследованиях в этих странах и собирать их".

"Соперничество напоминает космическую гонку, во время которой Советский Союз и Америка полагались на свои спецслужбы, чтобы наверстать упущенное, когда другая сторона, как казалось, могла достичь важных успехов", — отмечает издание. Оно также приводит утверждения относительно того, что разведывательные службы РФ, Китая и Ирана пытаются похитить соответствующие разработки в США. В публикации, в частности, указывается: "По словам западных официальных лиц, ознакомленных с разведывательными данными, разведслужбы НАТО, которые обычно уделяют основное внимание передвижениям российских танков, а также террористическим ячейкам, расширили свою деятельность с целью изучения попыток Кремля похитить касающиеся вакцины разработки".
Издание также утверждает, что Китай пользуется влиянием во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для получения сведений о разработках вакцины от коронавируса. В связи с этим американские спецслужбы ранее якобы рекомендовали Белому дому принять меры в отношении ВОЗ. Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с организацией.

Позиция России и создание вакцины

В июле Национальный центр кибербезопасности Великобритании изложил версию, согласно которой хакеры, работающие на российские спецслужбы, пытались похитить информацию о разработке в Великобритании, Канаде и США вакцин против коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утверждения британской стороны голословными.
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Комментарии 12
В мире , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , ВОЗ , НАТО , New York Times , Иран , Китай , США
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