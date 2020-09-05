Разведка США заинтересовалась вакциной РФ

"Американские официальные лица настаивают на том, что действия их спецслужб имеют оборонительных характер и что разведка не получала приказов похищать научные данные, касающиеся коронавируса, — констатируется в статье. — Однако другие действующие и бывшие сотрудники разведслужб отметили, что в действительности все далеко не так однозначно. В то время как американские разведывательные службы пытаются узнать, что могли похитить Россия, Китай и Иран, они могут находить данные об исследованиях в этих странах и собирать их".