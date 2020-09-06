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Украина «поставила на паузу» отношения с властями Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 45 минут назад
Украина приостановила контакты с Белоруссией
Фото: globallookpress.com
Контакты с властями Белоруссии поставлены «на паузу», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, «там, где происходит торговля и что-то там поставляется куда-то, это никто не останавливает», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Прямой».
Однако Киев «поставил на паузу контакты между официальными органами власти Украины и органами власти Белоруссии». Сейчас «каналом коммуникации» является МИД, «это достаточно узкий канал для специфического круга вопросов», сказал министр.
Такую позицию Кулеба объяснил нарушением прав человека в Белоруссии и выдачей Москве задержанных в Минске. Также Киев возмутился заявлениями Минска о том, что «Украина во всем оказывается виновата».
Кулеба считает, что белорусские власти могли бы выдать Киеву хоть часть граждан, для этого якобы были юридические основания: «Можно было в присущем для президента Лукашенко стиле сбалансировать: 90% отдать России, а тех, кто нам был критически нужен, отдать в Украину». Как заявил министр, Украина «хотела всех, но среди всех были люди, к которым» имелись «особенно интересные вопросы».
Напомним, Кулеба заявил, что Украинская сторона будет жестко реагировать только на действия Белоруссии, а не на словесные обвинения о вмешательстве Киева в дела республики.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке Украины заполучить в заложники граждан России, которые принимали участие в боях в Донбассе.
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Комментарии 33
В мире , СНГ , Украина , Дмитрий Кулеба , МИД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Киев
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