Тихановская высказалась об общении с властями РФ

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что с ней не пытались связаться представители властей РФ, но она открыта для общения с лидерами всех стран.
"Со мной так или иначе связывались лидеры многих стран. В том числе и США, Канада и европейские страны. Я никому не отказывала в общении. Все звонили, высказывали свою поддержку белорусскому народу. И мы открыты к диалогу с представителями любой страны. Поэтому, если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся", — сказала Тихановская, отвечая на вопросы в прямом эфире в YouTube.
Она добавила, что звонка со стороны России не было.
"Мы считаем, что то, что происходит сейчас в Беларуси, это наша внутренняя проблема, и мы сами должны ее решать. Но если лидеры других стран считают необходимым поддержать нас, позвонить, встретиться, чтобы выказать солидарность с белорусским народом, либо, может, какое-то свое мнение по этому поводу пояснить, мы всегда готовы к диалогу", — отметила она.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что у Кремля нет каналов связи и каких-либо переговоров с белорусской оппозицией.
Ранее белорусская оппозиция по инициативе Тихановской создала координационный совет для трансфера власти. При этом генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них — свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.