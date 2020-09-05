Тихановская высказалась об общении с властями РФ

"Со мной так или иначе связывались лидеры многих стран. В том числе и США, Канада и европейские страны. Я никому не отказывала в общении. Все звонили, высказывали свою поддержку белорусскому народу. И мы открыты к диалогу с представителями любой страны. Поэтому, если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся", — сказала Тихановская, отвечая на вопросы в прямом эфире в YouTube.