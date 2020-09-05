Тихановская обратилась к белорусам 

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Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выпустила короткое обращение к белорусам, видеозапись опубликована на ее странице в Instagram.

Тихановская поприветствовала всех, кто намерен прийти на "Марш Единства", который должен состояться в Белоруссии 6 сентября.

"Помните, пока мы вместе, мы сила", — заявила экс-кандидат в президенты.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета по трансферу власти.

Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны.