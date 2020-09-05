Студенты протестуют: в Минске произошли новые задержания 

В эту субботу, 5 сентября, в Минске проходят сразу несколько акций протеста. В основном, на улицы белорусской столицы выходят студенты различных государственных вузов. В частности, порядка 200 учащихся и преподавателей МГЛУ устроили манифестацию у здания вуза. Кроме того, на этот выходной намечены женские демонстрации.

В Минске произошли новые задержания студентов, которые собрались у кинотеатра «Октябрь» на проспекте Независимости, чтобы провести акцию протеста, передает портал Tut.by. Учащиеся минских вузов собрались в центре города небольшими группа по несколько десятков человек. В руках у них были бело-красно-белые флаги, ставшие символом белорусской оппозиции.

К участникам акции подошли силовики и потребовали убрать флаги. Задержания, как утверждает портал, начались в полдень.

Как минимум двух демонстрантов отвели в автобус без номеров.

В субботу, 5 сентября, в разных районах Минска проходят стихийные студенческие акции протеста. Манифестанты собирались на улице Карла Маркса, где правоохранители задержали, по данным Onliner, более 15 студентов.

Колонна студентов Белорусского государственного университета (БГУ) прошла по улице Володарского. Во время демонстрации к ним подъехали микроавтобусы без номеров. Из них вышли люди в масках и балаклавах и преградили протестующим дорогу, передает Tut.by. По информации издания, один человек был задержан.

В этот выходной также состоялась массовая акция протеста студентов и преподавателей Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ). ТАСС отмечает, что в ней приняли участие порядка 200 человек.

Многие из них держали традиционные трехцветные флаги, а также скандировали слова песни «Перемен» группы «Кино». Один из преподавателей столичного вуза выступил перед учащимися и заявил: «Мы вышли поддержать вас, это наша не последняя акция».

Улица возле университета была на время перегорожена сотрудниками правоохранительных органов . После того, как некоторые из протестующих двинулись в сторону Комаровского рынка по проспекту Независимости, правоохранители задержали нескольких человек.

В субботу, 5 сентября, также намечена протестная акция женщин. Она пройдет у Комаровского рынка. Корреспондент ТАСС отмечал, что к нему уже подтянулись несколько сотен человек. При появлении сотрудников милиции они стали выкрикивать в их адрес: «Позор!»

Накануне белорусские правоохранители задержали несколько студентов МГЛУ. Как отмечали в МВД, их задержание не связано с нынешней ситуацией в стране. Якобы они ранее совершили какие-то административные правонарушения.

В то же время очевидцы рассказывали, что представители силовых структур задержали студентов после того, как они исполнили в университете песни из мюзикла «Отверженные» и «Марсельезу».

После этого студенты устроили акцию протеста в поддержку задержанных. К ним присоединились неравнодушные преподаватели и прохожие.

На ситуацию обратил внимание министр образования Белоруссии Игорь Карпенко . После событий в МГЛУ он поручил предпринять меры по обеспечению безопасности обучающихся, а также сотрудников вузов при их нахождении в зданиях и на территории учреждений образования.

В этот же день в Минске проходит мотопробег противников действующей власти. Около 30 мотоциклистов с оппозиционными флагами проехали в общем потоке машин по улицам белорусской столицы.

Правоохранители не создают помех для их движения. Участники акции также заехали на площадь у станции метро «Пушкинская», где установлен импровизированный мемориал в честь погибшего участника протестов.

Вместе с тем в Минске проходят не только акции протеста, но и мероприятия в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко . Так, колонна автомобилистов с белорусскими национальными флагами проехала в Жодине, Крупском, Березинском, Червенском, Пуховичском, Стародорожском районах.

По данным местных СМИ, автопробег стартовал у Кургана Славы в Смолевичском районе. Агентство БелТА также сообщало о провластных акциях в Борисове, Крупках, Жодине и Мстиславле.