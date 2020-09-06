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Флаги разных стран появились над протестующей толпой в Минске 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Протестующие в Минске подняли флаги разных стран
Фото: РИА Новости
Флаги США, Германии, Израиля, Италии и других стран подняли протестующие на Комаровском рынке в Минске.
Кроме флагов стран Запада, участники акции несли традиционный для протестных шествий в Белоруссии бело-красно-белый флаг. Также был замечен маленький флаг России, сообщает РИА «Новости».
На месте проведения митинга находятся сотрудники милиции, не предпринимающие активных действий. Однако на подходе к рынку сотрудники в штатском увели в машину без номеров женщину, направляющуюся на митинг.
На акции присутствует мужчина, про которого протестующие кричат: «Провокатор». Он пытается убедить протестующих, что их протест бессмыслен.
Также в митинге участвуют студенты БГУ и МГЛУ, скандирующие названия своих вузов.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.
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Комментарии 8
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , РИА Новости , Германия , Израиль , Италия , Минск , США
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