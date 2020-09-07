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Глава МВД Белоруссии назвал милицию страны самой гуманной в мире 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 38 24 минуты назад
«Белорусская милиция — самая гуманная в мире»
Фото: ТАСС
Белорусская милиции является самой гуманной в мире, заявил глава МВД Белоруссии Юрий Караев.
Он сообщил, что в больницах остаются 30 силовиков «с тяжелыми увечьями».

«Нас тут пытаются затролить какими-то синяками», — приводит его слова БелТА.

Министр сообщил, что 9–10 августа зафиксировано восемь «специально совершенных наездов», 11 силовиков пострадали, «у некоторых тройные переломы».

«Говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и холоднокровной милиции нету нигде в мире. Я в этом уверен», — сказал он.

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В мире , СНГ , Красная площадь , Белоруссия в огне , Юрий Караев , МВД
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