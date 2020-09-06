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МВД Белоруссии прокомментировало отъезд соратницы Тихановской из страны 

РИА Новости и ещё 30 18 минут назад
МВД объяснило отъезд Ковальковой из Белоруссии
Фото: РИА Новости
Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова, заявившая ранее о своем вывозе правоохранителями на границу с Польшей, была отпущена из центра изоляции правонарушителей в Минске по состоянию здоровья для лечения, сообщили РИА Новости в МВД республики.
Ранее Ковалькова провела в изоляторе десять суток по обвинению в участии в акции на проходной Минского тракторостроительного завода. Затем ей назначили еще 15 суток административного ареста. В ночь на субботу она пересекла польскую границу. В Варшаве она заявила, что ей предложили выехать из страны, в противном случае она якобы могла надолго остаться в тюрьме.

"После суда Ковалькову поместили обратно в ЦИП. Однако там она заявила о том, что ей необходимо лечение", — сказали в МВД.

Представитель министерства уточнил, что она была отпущена по состоянию здоровья для лечения.
Во время судебного заседания 3 сентября Ковалькова заявляла, что плохо себя чувствует, и просила вызвать врача, для чего в судебном заседании был объявлен перерыв. Однако как заявила судья после перерыва, "судом предъявляется справка, что Ковалькова может продолжать участие в судебном заседании". После перерыва Ковалькова утверждала, что ей после суда вызовут скорую, она чувствует себя плохо, но готова продолжать заседание. Она также отмечала, что врачи дали ей обезболивающую таблетку.
Ранее белорусская оппозиция по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской создала координационный совет для трансфера власти. При этом генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. Членов президиума, в том числе Ковалькову, вызывали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них — свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Ольга Ковалькова , Александр Лукашенко , МВД , РИА Новости , Варшава
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