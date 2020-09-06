В Белоруссии возобновились массовые задержания

Белорусские правоохранители заранее подготовились к массовым акциям протеста, которые прошли по всей республике. Прежде всего, в Минске были перекрыты проспекты, центральные площади, а также станции метро. Кроме того, сотни участников манифестаций были задержаны. Об этом официально сообщили в МВД республики.

В Минске прошли массовые задержания участников акций протестов, отмечают белорусские СМИ. В частности, такие сообщения распространяли портал Tut.by и Telegram-канал Nexta Live. Правозащитный центр «Весна» утверждал, что к вечеру воскресенья, 6 августа, правоохранители задержали более 180 человек.

Первые задержания начались у Дворца независимости — резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко . На тот момент большинство протестующих уже ушли оттуда.

Там же, как отмечают СМИ, неизвестные распылили перцовый газ, после чего толпа протестующих стала быстро ретироваться с этого места.

Распыление вещества, предположительно, произошло, когда демонстранты подошли вплотную к оцеплению и стали оставлять подписи на щитах силовиков, передает РИА «Новости». Корреспондент агентства сообщил, что в какой-то момент в воздухе стал ощущаться неизвестный газ. От него слезились глаза, заложило нос, появилось ощущение жжения в горле.

Задержания проходили не только у резиденции белорусского президента. Так, правоохранители задерживают протестующих по всему центру столицы Белоруссии. В частности, недовольных результатами выборов президента, по которым победил Лукашенко, задерживали в парке Победы и на площади Свободы.

При этом задержания проходят не только в Минске, но и в других регионах страны. Этот факт подтвержден официально. «По всей стране сегодня задержаны сотни граждан за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Окончательная цифра нам неизвестна, ее планируется озвучить утром в понедельник», — заверила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова , беседуя с РИА «Новости».

В Министерстве также отмечалось, что минские правоохранители несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности в город была стянута спецтехника милиции и внутренних войск МВД.

Массовый протест, который прошел в воскресенье в Минске запомнится также разбойными нападениями неизвестных. По данным Tut.by, несколько человек в масках бросались на людей и били их дубинками. Тем временем издание Nexta Live сообщало, что несколько человек выбили стекла в кафе и задержали людей.

О том, что в столице Белоруссии должна была состояться очередная массовая акция протеста, власти знали заранее. В пресс-службе МВД даже предупредили, что правоохранители перекроют основные проспекты в центре города.

В частности, еще перед началом протестных мероприятий, силовики оцепили площадь Независимости и Октябрьскую площадь, где ранее собирались демонстранты. Помимо этого, в центре города были перекрыты некоторые подземные переходы и станции метро.

Сделано это было, чтобы не допустить «в Минске противоправных действий со стороны протестующих граждан».

Несмотря на то, что точных данных о количестве участников акций протеста нет, белорусские издания насчитали сотню тысяч человек. К участию в этой акции призывала накануне основная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская . Кроме того, в Nexta Live был опубликован анонс проведения «Марша единства» по всей стране.

Через три дня будет ровно месяц, как Белоруссию лихорадит от акций протестов, которые устраивает оппозиция. Началось все вечером 9 августа — тогда стали известны предварительные результаты голосования на выборах президента страны. ЦИК республики утверждала, что победил Лукашенко. Причем за него проголосовало абсолютное большинство избирателей — 80,1%. Представителя оппозиции Тихановскую поддержали лишь 10,1%.

Такие итоги выборов не устроили оппозиционно настроенных граждан. Они стали выходить на акции протеста, которые были подавлены в первые дни. Для урегулирования ситуации власти использовали резиновые пули, слезоточивый газ. За первые четыре дня были задержаны порядка 7 тыс. человек, в том числе журналисты, освещающие события в стране.