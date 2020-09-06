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«Марш единства»: в Белоруссии возобновились массовые задержания 

Газета.Ru и ещё 46 1 час назад
В Белоруссии возобновились массовые задержания
Фото: Газета.Ru
Белорусские правоохранители заранее подготовились к массовым акциям протеста, которые прошли по всей республике. Прежде всего, в Минске были перекрыты проспекты, центральные площади, а также станции метро. Кроме того, сотни участников манифестаций были задержаны. Об этом официально сообщили в МВД республики.
В Минске прошли массовые задержания участников акций протестов, отмечают белорусские СМИ. В частности, такие сообщения распространяли портал Tut.by и Telegram-канал Nexta Live. Правозащитный центр «Весна» утверждал, что к вечеру воскресенья, 6 августа, правоохранители задержали более 180 человек.
Первые задержания начались у Дворца независимости — резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. На тот момент большинство протестующих уже ушли оттуда.

Там же, как отмечают СМИ, неизвестные распылили перцовый газ, после чего толпа протестующих стала быстро ретироваться с этого места.

Распыление вещества, предположительно, произошло, когда демонстранты подошли вплотную к оцеплению и стали оставлять подписи на щитах силовиков, передает РИА «Новости». Корреспондент агентства сообщил, что в какой-то момент в воздухе стал ощущаться неизвестный газ. От него слезились глаза, заложило нос, появилось ощущение жжения в горле.
Задержания проходили не только у резиденции белорусского президента. Так, правоохранители задерживают протестующих по всему центру столицы Белоруссии. В частности, недовольных результатами выборов президента, по которым победил Лукашенко, задерживали в парке Победы и на площади Свободы.
При этом задержания проходят не только в Минске, но и в других регионах страны. Этот факт подтвержден официально. «По всей стране сегодня задержаны сотни граждан за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Окончательная цифра нам неизвестна, ее планируется озвучить утром в понедельник», — заверила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, беседуя с РИА «Новости».
В Министерстве также отмечалось, что минские правоохранители несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности в город была стянута спецтехника милиции и внутренних войск МВД.
Массовый протест, который прошел в воскресенье в Минске запомнится также разбойными нападениями неизвестных. По данным Tut.by, несколько человек в масках бросались на людей и били их дубинками. Тем временем издание Nexta Live сообщало, что несколько человек выбили стекла в кафе и задержали людей.
О том, что в столице Белоруссии должна была состояться очередная массовая акция протеста, власти знали заранее. В пресс-службе МВД даже предупредили, что правоохранители перекроют основные проспекты в центре города.
В частности, еще перед началом протестных мероприятий, силовики оцепили площадь Независимости и Октябрьскую площадь, где ранее собирались демонстранты. Помимо этого, в центре города были перекрыты некоторые подземные переходы и станции метро.

Сделано это было, чтобы не допустить «в Минске противоправных действий со стороны протестующих граждан».

Несмотря на то, что точных данных о количестве участников акций протеста нет, белорусские издания насчитали сотню тысяч человек. К участию в этой акции призывала накануне основная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская. Кроме того, в Nexta Live был опубликован анонс проведения «Марша единства» по всей стране.
Через три дня будет ровно месяц, как Белоруссию лихорадит от акций протестов, которые устраивает оппозиция. Началось все вечером 9 августа — тогда стали известны предварительные результаты голосования на выборах президента страны. ЦИК республики утверждала, что победил Лукашенко. Причем за него проголосовало абсолютное большинство избирателей — 80,1%. Представителя оппозиции Тихановскую поддержали лишь 10,1%.
Такие итоги выборов не устроили оппозиционно настроенных граждан. Они стали выходить на акции протеста, которые были подавлены в первые дни. Для урегулирования ситуации власти использовали резиновые пули, слезоточивый газ. За первые четыре дня были задержаны порядка 7 тыс. человек, в том числе журналисты, освещающие события в стране.
После того, как на такое положение дел обратили внимание в ЕС, белорусские силовики стали действовать аккуратнее: сообщений о насильственных действиях с тех пор практически не было.
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В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Ольга Чемоданова , Александр Лукашенко , ЕС , МВД , Центризбирком России , РИА Новости , Минск
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