Депардье сменил веру

Актер крестился в Александро-Невском соборе столицы Франции

Известный французский актер Жерар Депардье принял православие в Париже.

Он крестился в Александро-Невском соборе столицы Франции. При этом, актер стал крестным маленькой девочки. На церемонии присутствовали около 30 человек.

Как пишет Sputnik France, Депардье нравится «православное богослужение», он много общался с представителями духовенства. Своим духовным отцом актер считает митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Депардье не в первый раз меняет вероисповедание: в 60-х годах он принял ислам, позже интересовался буддизмом и иудаизмом.