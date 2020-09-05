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Жерар Депардье принял православие 

ТК «Звезда» и ещё 15 1 час назад
Депардье сменил веру
Фото: ТАСС
Актер крестился в Александро-Невском соборе столицы Франции.
Известный французский актер Жерар Депардье принял православие в Париже.
Он крестился в Александро-Невском соборе столицы Франции. При этом, актер стал крестным маленькой девочки. На церемонии присутствовали около 30 человек.
Как пишет Sputnik France, Депардье нравится «православное богослужение», он много общался с представителями духовенства. Своим духовным отцом актер считает митрополита Псковского и Порховского Тихона.
Депардье не в первый раз меняет вероисповедание: в 60-х годах он принял ислам, позже интересовался буддизмом и иудаизмом.
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В мире , Жерар Депардье , ИА Sputnik , Франция
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