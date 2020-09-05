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Цепкало объявил о создании в Европе фондов помощи белорусам 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Фонды помощи белорусам создают в Европе
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