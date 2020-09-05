Россия ввела санкции против Порошенко

Россия ввела экономические санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко, говорится в документах правительства РФ . Всего в списке субъектов рестрикций указан 41 человек.

Под ограничительные меры попали и другие известные украинские деятели: лидер рок-группы «Океан Эльзы» и бывший активист партии «Голос» Святослав Вакарчук, глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец , заместитель председателя постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Соломия Бобровская.

Украина ввела санкции против нескольких десятков россиян из-за присоединения Крыма в апреле 2014 года. Позднее санкционный список неоднократно расширялся. В мае 2018 года Киев расширил санкции в отношении российских юридических и физических лиц, а также продлил действие ограничений, введенных в предыдущие годы.

После госпереворота на Украине и начала боевых действий в Донбассе Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором». Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в поддержке ЛНР и ДНР, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

В ответ на это президент России Владимир Путин 22 октября 2018 года подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины.

Указ главы государства не содержал конкретных санкций и перечня лиц, в отношении которых они вводятся. При этом подчеркивалось, что меры не коснутся украинского народа в целом.

Спустя неделю премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ».

Норма предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества украинских физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ. В списках, составленных правительством России, указывалось 322 гражданина Украины и 68 компаний украинской юрисдикции.

Среди компаний — крупнейшее химическое предприятие Украины «Днепроазот», нефтегазовая компания «Гео Альянс», производитель спиртосодержащей продукции «Укрспирт», одна из крупнейших украинских торгово-промышленных групп Fozzy Group, производитель грузовых автомобилей «АвтоКрАЗ», производитель теплоэнергетического оборудования «Укрхимэнерго».

Кроме того, в перечне указаны страховая компания «ИНГО Украина», дистрибьютор на фармацевтическом рынке «БаДМ», банк «Кредит Днепр», одно из крупнейших украинских аграрных предприятий «Продовольственно-зерновая корпорация Украины», финансово-промышленная группа «Девелопмент констракшн холдинг», медиагруппа StarLightMedia (в нее входят, в частности, телеканалы ICTV и СТБ, а также газета «Факты и комментарии»).

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему в списках нет украинского президента Петра Порошенко, представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что «традиционно президенты не включаются в санкционные списки».