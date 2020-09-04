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«Желтые жилеты» предстанут перед судом 

ИА Regnum 1 час назад
«Желтые жилеты» предстанут перед судом
Фото: РИА Новости
Семнадцать представителей движения «желтые жилеты» предстанут перед судом по делу о разгроме музея Триумфальной арки в Париже 1 декабря 2018 года. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает Agence France-Presse.
В ходе протестов «желтых жилетов» оказалось разрушено внутреннее убранство музея, повреждены произведения искусства. Ущерб был оценен в сумму более 1 миллиона долларов. Полиция задержала 412 человек, 378 были заключены под стражу.
В ходе расследования, которое длилось больше года, все 17 подозреваемых заявили, что просто прятались в музее Триумфальной арки от слезоточивого газа, распылённого полицией, и не совершали никаких актов вандализма.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года во Франции начались масштабные протестные акции. Каждую неделю манифестанты выходили на улицы, выражая недовольство социально-экономической ситуацией в стране.
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