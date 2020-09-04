Опубликованы записи переговоров ФРГ и Польши по Навальному

На записи «представитель Германии» заявляет, что в случае с Навальным подтверждение его отравления не так важно, поскольку «на войне всякие методы хороши».
Аудиозапись опубликована в Telegram-канале «Пул первого».
«Представитель Польши» в беседе соглашается, что необходимо «отбить охоту» президенту России Владимиру Путину «совать нос в дела Белоруссии».
«Самый эффективный путь – утопить его в проблемах России, а их немало. Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России», – сказал голос, якобы принадлежащий «представителю Варшавы».
Ранее Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву.