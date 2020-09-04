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Опубликованы записи переговоров Германии и Польши по Навальному

Деловая газета "Взгляд"
35 минут назад
Белорусское государственное телевидение обнародовало запись разговора Берлина и Варшавы по ситуации с «отравлением» российского блогера Алексея Навального.
Опубликованы записи переговоров ФРГ и Польши по Навальному
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На записи «представитель Германии» заявляет, что в случае с Навальным подтверждение его отравления не так важно, поскольку «на войне всякие методы хороши».
Аудиозапись опубликована в Telegram-канале «Пул первого».
«Представитель Польши» в беседе соглашается, что необходимо «отбить охоту» президенту России Владимиру Путину «совать нос в дела Белоруссии».
«Самый эффективный путь – утопить его в проблемах России, а их немало. Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России», – сказал голос, якобы принадлежащий «представителю Варшавы».
Также он признался, что президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался «крепким орешком».
Ранее Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву.
В мире,Михаил Мишустин,Алексей Навальный,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Деловая газета "Взгляд",Польша,Варшава,Германия,
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