Опубликована запись разговора, подтверждающая, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального «Новичком» является фальсификацией. О перехваченной беседе «Берлина с Варшавой» 2 сентября сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Накануне стало известно, что запись разговора была передана белорусской стороной ФСБ России, а позже ее опубликовали СМИ.

В разговоре Варшава интересуется у Берлина положением дел с Навальным. Там отвечают, что все материалы переданы в администрацию канцлера Германии Ангелы Меркель, и позже она сделает заявление.

Варшава спрашивает, был ли отравлен Навальный. Собеседник отвечает, что это не так важно — «идет война, а во время войны всякие методы хороши». Варшава соглашается и отмечает, что необходимо отбить у российского президента Владимира Путина желание «сунуть нос в дела Беларуси».

«Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало», — говорит польская сторона.

Берлин интересуется, как дела Польши в Белоруссии, на что его собеседник признается, что дела не очень, поскольку Александр Лукашенко оказался крепким орешком.

«Они профессионалы и организиваны. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем…», — заявила Варшава.

Собеседники обращаются друг к другу Майк и Ник.

20 августа, как сообщал «Рамблер», политик Алексей Навальный почувствовал недомогание на борту самолета и был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. Немецкие врачи заявили, что он был отравлен субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. 2 сентября власти Германии заявили, что в анализах Навального присутствует химическое нервно-паралитическое отравляющее вещество из группы «Новичок».