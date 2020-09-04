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В Риге выбрали нового мэра 

News.ru и ещё 3 1 час назад
В Риге выбрали нового мэра
Фото: wikipedia.org
Новым мэром столицы Латвии станет кандидат от списка партий «Для развития / За!» и «Прогрессивные» Мартиньш Стакис.
Об этом сообщает агентство LETA. По его данным, соответствующее решение приняли участники новой правящей коалиции, которая была сформирована по итогам внеочередных выборов в Рижскую думу.
Вице-мэрами станут кандидаты от трёх других участников коалиции — блока национального объединения «Всё для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии», Латвийского объединения регионов и Новой консервативной партии. Также должность заместителя градоначальника Риги получит представитель партии «Новое единство».
Правящая коалиция в Рижской думе, насчитывающей 60 депутатов, сформирует стабильное большинство голосов — 39 мандатов, передаёт ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что кандидат в мэры Киева от партии «Слуга народа» Ирина Верещук приняла участие в съёмках ролика, в котором «парила» над городом.
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Комментарии
В мире , ИТАР-ТАСС , Латвия , Рига
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