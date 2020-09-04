Белоруссия обнародует запись разговора о Навальном

Перехваченный белорусскими спецслужбами разговор Польши Германии , в котором обсуждается фальсификация «отравления» российского оппозиционера Алексея Навального , покажут в прямом эфире на одном из белорусских телеканалов.

Запись выйдет в 21:00 мск в эфире канала «Беларусь 24». При этом немецкая сторона утверждает, что такого разговора не было.

Навальный потерял сознание 20 августа в самолёте, который летел из Томска в Москву. Борт приземлился в Омске, оппозиционера поместили в реанимацию. Когда состояние Навального стабилизировалось, его перевезли на лечение в немецкую клинику Charité.

Правительство Германии 2 сентября заявило, что оппозиционер был отравлен веществом «Новичок». Впервые о нём стало известно после отравления в марте 2018 года в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля , который был осуждён в РФ за шпионаж, и его дочери Юлии. Британские власти обвинили в причастности к этому преступлению российские спецслужбы.

Как писал NEWS.ru, российские криминалистические экспертизы не выявили у Алексея Навального запрещённых, отравляющих и сильнодействующих веществ или их следов в организме. Было проведено несколько таких исследований. Часть экспертиз ещё не завершена.