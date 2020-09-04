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Белоруссия обнародует запись разговора Польши и ФРГ о Навальном 

News.ru и ещё 18 1 час назад
Белоруссия обнародует запись разговора о Навальном
Фото: ТАСС
Перехваченный белорусскими спецслужбами разговор Польши и Германии, в котором обсуждается фальсификация «отравления» российского оппозиционера Алексея Навального, покажут в прямом эфире на одном из белорусских телеканалов.
Запись выйдет в 21:00 мск в эфире канала «Беларусь 24». При этом немецкая сторона утверждает, что такого разговора не было.
3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову данные, согласно которым становится ясно, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального было фальсификацией.
Навальный потерял сознание 20 августа в самолёте, который летел из Томска в Москву. Борт приземлился в Омске, оппозиционера поместили в реанимацию. Когда состояние Навального стабилизировалось, его перевезли на лечение в немецкую клинику Charité.
Правительство Германии 2 сентября заявило, что оппозиционер был отравлен веществом «Новичок». Впервые о нём стало известно после отравления в марте 2018 года в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был осуждён в РФ за шпионаж, и его дочери Юлии. Британские власти обвинили в причастности к этому преступлению российские спецслужбы.
Как писал NEWS.ru, российские криминалистические экспертизы не выявили у Алексея Навального запрещённых, отравляющих и сильнодействующих веществ или их следов в организме. Было проведено несколько таких исследований. Часть экспертиз ещё не завершена.
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Комментарии 1
В мире , Европа , Политика , Происшествия , СНГ , Сергей Скрипаль , Алексей Навальный , Михаил Мишустин , Александр Бортников , Александр Лукашенко , ФСБ , ГРУ , Германия , Польша
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