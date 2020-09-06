Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире 

RT на русском и ещё 30 54 минуты назад
Названо число случаев коронавируса в мире
Фото: РИА Новости
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 26,468 млн случаев коронавируса.
Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превысило 871 тыс.
Больше всего заболевших в настоящий момент зафиксировано в Американском регионе — 13,856 млн человек.
Ранее в ВОЗ оценили вероятность новой самоизоляции в связи с пандемией.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.
RT на русском: последние новости
В МИД России ответили на заявление ФРГ и Франции по Навальному В МИД России ответили на заявление ФРГ и Франции по Навальному Член координационного совета оппозиции Белоруссии прибыла в Польшу Член координационного совета оппозиции Белоруссии прибыла в Польшу Тихановская заявила о готовности пообщаться с российскими властями Тихановская заявила о готовности пообщаться с российскими властями
В мире , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Профессор потеряла сознание во время онлайн-лекции
Профессор потеряла сознание во время онлайн-лекции
Синоптик предупредил москвичей о похолодании
Синоптик предупредил москвичей о похолодании
МИД Германии прокомментировал ситуацию с Навальным
МИД Германии прокомментировал ситуацию с Навальным
Россия обвинила Запад и НАТО в создании «Новичка»
Россия обвинила Запад и НАТО в создании «Новичка»
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
На минской акции протеста начались задержания
00:10
На минской акции протеста начались задержания
В мире
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
00:59
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
Общество
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
00:59
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
Общество
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
01:43
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
Шоу-бизнес
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
00:20
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
Происшествия
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
00:20
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
Происшествия Общество
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
06:25
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
Политика
Вместе с Навальным Германия получила «грязную бомбу»
00:14
Вместе с Навальным Германия получила «грязную бомбу»
Происшествия Статьи
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
01:00
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение