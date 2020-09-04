На месте Европы останутся ядерные воронки в случае войны между Россией и Североатлантическим Альянсом (НАТО). Об этом военный обозреватель Виктор Баранец заявил «Царьграду».
На днях, как сообщал «Рамблер», экс-депутат Верховной рады Украины, бывший вице-премьер-министр Украины и экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный заявил, что США должны будут вступить в противостояние с Россией, если та захватит Белоруссию.
Сегодня Баранец обвинил Бессмертного и некоторых других украинских политиков и дипломатов в попытке поссорить Россию и НАТО. Также он обвинил США в значительном росте температуры противостояния на белорусском и калининградском направлениях. При этом обозреватель высказал мнение, что открытого военного противостояния между Россией и НАТО не произойдет.
«Потому что если случится война, она приведет к гибели целых континентов. Во всяком случае о существовании Европы нам придется забыть. На ее месте останутся лишь дымящие ядерные воронки», — добавил Баранец.