«На месте Европы останутся ядерные воронки» 

На днях, как сообщал «Рамблер», экс-депутат Верховной рады Украины , бывший вице-премьер-министр Украины и экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный заявил, что США должны будут вступить в противостояние с Россией, если та захватит Белоруссию.

Сегодня Баранец обвинил Бессмертного и некоторых других украинских политиков и дипломатов в попытке поссорить Россию и НАТО. Также он обвинил США в значительном росте температуры противостояния на белорусском и калининградском направлениях. При этом обозреватель высказал мнение, что открытого военного противостояния между Россией и НАТО не произойдет.