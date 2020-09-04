Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NYT сообщила о возможном выходе США из НАТО 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Трампу приписали желание выйти из НАТО после выборов
Фото: Reuters
Американский президент Дональд Трамп может принять решение о выходе США из НАТО, если его переизберут на второй срок. Об этом пишет газета The New York Times.
Как отмечает издание, такую точку зрения высказывают некоторые бывшие чиновники Соединенных штатов и представители стран-союзников Вашингтона.
Например, в мемуарах экс-помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона описан случай, когда президент якобы допускал такую возможность.
Кроме того, экс-руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли отмечал, что отговаривал Трампа от выхода США из НАТО.
По мнению издания, если Трампа переизберут на второй строк, то он, окруженный неопытными помощниками в сфере национальной безопасности и воодушевленный переизбранием, может подорвать членство США в НАТО или вовсе покинуть Североатлантический Альянс.
Видео дня. Последствия супертайфуна «Майсак» в Приморье
Газета.Ru: последние новости
Евросоюз не включит Лукашенко в санкционный список Евросоюз не включит Лукашенко в санкционный список Актер из «Санта-Барбары» совершил самоубийство Актер из «Санта-Барбары» совершил самоубийство В Грузии пообещали вернуть Южную Осетию в состав страны В Грузии пообещали вернуть Южную Осетию в состав страны
В мире , Армия , Африка , Ближний Восток , Войска , Европа , Конфликты , Оружие , США , Джон Болтон , Джон Келли , Дональд Трамп , НАТО , New York Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
США готовят массовую зачистку российских солдат
США готовят массовую зачистку российских солдат
«Зомби с голыми сиськами»
«Зомби с голыми сиськами»
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
00:10
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
01:18
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
01:10
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
05:08
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
00:14
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
В мире Политика
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
01:32
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
Армия
В центре Тбилиси прогремел взрыв
00:27
В центре Тбилиси прогремел взрыв
В мире
Spiegel: в крови Навального нашли следы яда
06:25
Spiegel: в крови Навального нашли следы яда
Происшествия Политика
Звезда «Санта-Барбары» совершил самоубийство
04:09
Звезда «Санта-Барбары» совершил самоубийство
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение