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Сайт МВД Белоруссии взломали и указали Александра Лукашенко как разыскиваемого 

Говорит Москва и ещё 3 32 минуты назад
Лукашенко получил неожиданный статус
Фото: ТАСС
Сайт МВД Белоруссии взломали и указали Александра Лукашенко как разыскиваемого. Следом в списке оказался министр внутренних дел Юрий Караев.
На сайте указано, что президент и глава МВД обвиняются в «военных преступлениях против белорусского народа». Лукашенко также обвинили в «узурпации власти».
Telegram-канал "Наша Нiва"
Скриншоты опубликовали издания «Наша нiва» и «Белсат». На момент написания заметки сайт МВД Белоруссии был недоступен.
Накануне хакерской атаке подвергся сайт Управления делами президента Белоруссии. На его главной странице на какое-то время появился бело-красно-белый флаг и фотографии главы ведомства Виктора Шеймана.
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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Виктор Шейман , Юрий Караев , Александр Лукашенко
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