Лукашенко получил неожиданный статус

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На сайте указано, что президент и глава МВД обвиняются в «военных преступлениях против белорусского народа». Лукашенко также обвинили в «узурпации власти».

Telegram-канал "Наша Нiва"

Скриншоты опубликовали издания «Наша нiва» и «Белсат». На момент написания заметки сайт МВД Белоруссии был недоступен.