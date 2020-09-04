Лукашенко получил неожиданный статус

Сайт МВД Белоруссии взломали и указали Александра Лукашенко как разыскиваемого. Следом в списке оказался министр внутренних дел Юрий Караев.
На сайте указано, что президент и глава МВД обвиняются в «военных преступлениях против белорусского народа». Лукашенко также обвинили в «узурпации власти».
Telegram-канал "Наша Нiва"
Скриншоты опубликовали издания «Наша нiва» и «Белсат». На момент написания заметки сайт МВД Белоруссии был недоступен.
Накануне хакерской атаке подвергся сайт Управления делами президента Белоруссии. На его главной странице на какое-то время появился бело-красно-белый флаг и фотографии главы ведомства Виктора Шеймана.