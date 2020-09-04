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США захотели убедить Лукашенко отказаться от президентства 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 22 минуты назад
США захотели убедить Лукашенко отказаться от президентства
Фото: www.kremlin.ru
Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор призвал попытаться убедить Александра Лукашенко в невозможности быть президентом Белоруссии в сложившихся обстоятельствах.

«Что мы должны сделать прямо сейчас, так это попытаться убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом страны в текущих обстоятельствах. Он считает, что сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа — это приемлемо», — приводит ТАСС мнение Гилмора в интервью журналу Foreign Policy.

Постоянный представитель США при ОБСЕ также отметил, что по-прежнему «глубоко обеспокоен» возможным вмешательством России в ситуацию в Белоруссии с целью оказать поддержку Лукашенко.
Накануне заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент назвал ОБСЕ «естественным посредником» между белорусскими властями и оппозицией, предупредив, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут стать еще хуже в случае «открытого силового вмешательства» России в ситуацию в Белоруссии.
Напомним, штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов в республике, а сама она сообщила о создании в Белоруссии Координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.
Позже Тихановская объявила себя «избранным народом» президентом Белоруссии, подчеркнув, что уже «не лидер оппозиции», но «лидер большинства».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в республике со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.
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В мире , СНГ , Санкции , Джордж Кент , Джеймс Гилмор , Александр Лукашенко , ОБСЕ , Foreign Policy , ИТАР-ТАСС , США
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