Сербия подписала соглашение с США по Косову

По его словам, соглашение посвящено в первую очередь экономике и содержит 16 пунктов, самопровозглашенное Косово также подписало с США двустороннее соглашение.

Как ранее сообщил приштинский канал «Клан Косова», соглашение между Белградом и Приштиной содержит пункт о передаче ГЭС «Газиводе» под управление Белграда, отмечает ТАСС. Еще одним пунктом соглашения станет присоединение Приштины к «мини-Шенгену» (общебалканскому экономическому рынку), против которого косовары ранее активно выступали. Документ также включает годичный мораторий на вступление непризнанного Косова в международные организации.