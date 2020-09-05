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Сербия подписала соглашение с США по Косову

BFM.RUиещё 30
35 минут назад
Сербия подписала в Вашингтоне двустороннее соглашение с США по Косову, Приштина в нем не признана субъектом международного права. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости.
Сербия подписала соглашение с США по Косову
Фото: ReutersReuters
«Мы подписали двустороннее соглашение с США, это не трехстороннее соглашение, что очень важно. Это двустороннее соглашение, потому что третья сторона не признана в этом соглашении как субъект международного права», — сказал Вучич, чье выступление транслировало национальное телевидение.
По его словам, соглашение посвящено в первую очередь экономике и содержит 16 пунктов, самопровозглашенное Косово также подписало с США двустороннее соглашение.
Как ранее сообщил приштинский канал «Клан Косова», соглашение между Белградом и Приштиной содержит пункт о передаче ГЭС «Газиводе» под управление Белграда, отмечает ТАСС. Еще одним пунктом соглашения станет присоединение Приштины к «мини-Шенгену» (общебалканскому экономическому рынку), против которого косовары ранее активно выступали. Документ также включает годичный мораторий на вступление непризнанного Косова в международные организации.
По данным телеканала, документ предполагает инвестиции в размере 13 млрд долларов в совместные проекты Белграда и Приштины, включая инфраструктуру.
В мире,Телевидение,Александр Вучич,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Сербия,Соединенные Штаты,
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