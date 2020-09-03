«Я получил информацию из Вашингтона, что президент Вучич резко отверг пункт 10, что он не принял такое предложение и сказал, что будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии», — заявил Дачич, передает ТАСС.

Ранее в четверг президент Сербии Александр Вучич и премьер самопровозглашенного Косово Авдулах Хоти прибыли в Белый дом на переговоры. При этом США на переговорах потребовали от президента Сербии признания независимости Косово.

В июле президент Сербии Александр Вучич заявлял, что пока не видит возможности урегулировать ситуацию вокруг непризнанного Косово.

Летом лидер Косово отказался от визита в Вашингтон, где должны были состояться консультации по урегулированию конфликта с Сербией из-за обвинений Специальной прокуратуры по Косово в совершении военных преступлений. Он заявлял, что посетит Гаагу в связи с «приглашением» международного суда по преступлениям в Косово.