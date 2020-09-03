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Вучич отверг предложение США о признании независимости Косова 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 39 минут назад
Президент Сербии Александар Вучич на переговорах в Вашингтоне резко отверг предложение о признании независимости самопровозглашенного Косова, заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

«Я получил информацию из Вашингтона, что президент Вучич резко отверг пункт 10, что он не принял такое предложение и сказал, что будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии», — заявил Дачич, передает ТАСС.

Ранее в четверг президент Сербии Александр Вучич и премьер самопровозглашенного Косово Авдулах Хоти прибыли в Белый дом на переговоры. При этом США на переговорах потребовали от президента Сербии признания независимости Косово.
В США запланировали помирить Сербию и Косово
В июле президент Сербии Александр Вучич заявлял, что пока не видит возможности урегулировать ситуацию вокруг непризнанного Косово.
Летом лидер Косово отказался от визита в Вашингтон, где должны были состояться консультации по урегулированию конфликта с Сербией из-за обвинений Специальной прокуратуры по Косово в совершении военных преступлений. Он заявлял, что посетит Гаагу в связи с «приглашением» международного суда по преступлениям в Косово.
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В мире , Видео , Александар Вучич , Ивица Дачич , Александр Вучич , МИД , ИТАР-ТАСС , Сербия
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