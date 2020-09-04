Американские сенаторы-демократы попросили администрацию ввести санкции в отношении физических лиц и компаний, которые, действуя от лица России и других стран, стремятся вмешаться в предстоящие президентские выборы. Письмо с требованием направили министру финансов США Стивену Мнучину , передает РИА Новости.

В документе сенаторы привели данные американской разведки о том, что россияне якобы используют ряд мер «для очернения» кандидата от демократов Джо Байдена и других членов партии в преддверии выборов.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявили, что Россия активно вмешивается в президентские выборы в США. Согласно совместному заявлению, администрация президента США и лично Дональд Трамп намеренно создают ложное впечатление об эквивалентности интересов нескольких стран в американских выборах и политике.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали ее в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Кроме того, Путина обвиняли в том, что он лично убедил Трампа в том, что в американские выборы вмешивалась Украина.