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В США попросили ввести санкции против россиян за стремление вмешаться в выборы 

Lenta.ru и ещё 3 36 минут назад
Американские сенаторы-демократы попросили администрацию ввести санкции в отношении физических лиц и компаний, которые, действуя от лица России и других стран, стремятся вмешаться в предстоящие президентские выборы. Письмо с требованием направили министру финансов США Стивену Мнучину, передает РИА Новости.
В документе сенаторы привели данные американской разведки о том, что россияне якобы используют ряд мер «для очернения» кандидата от демократов Джо Байдена и других членов партии в преддверии выборов.
Политики заявили, что администрации США «давно пора послать прямое послание» президенту России Владимиру Путину. «США немедленно и решительно отреагируют на продолжающееся вмешательство в выборы», — говорится в письме, которое подписали 11 сенаторов, в том числе и лидер демократов Чак Шумер.
Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявили, что Россия активно вмешивается в президентские выборы в США. Согласно совместному заявлению, администрация президента США и лично Дональд Трамп намеренно создают ложное впечатление об эквивалентности интересов нескольких стран в американских выборах и политике.
Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали ее в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Кроме того, Путина обвиняли в том, что он лично убедил Трампа в том, что в американские выборы вмешивалась Украина.
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Комментарии 3
В мире , Видео , Конфликты , Чак Шумер , Стивен Мнучин , Джозеф Байден , Адам Шифф , Дональд Трамп , Владимир Путин , Администрация США , РИА Новости , США
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