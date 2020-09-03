Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как Минск перехватил переговоры о Навальном 

Артём Кульша 22 минуты назад
Как Минск перехватил переговоры о Навальном
Фото: ТАСС
Специальные службы Белоруссии вполне могли перехватить разговор Варшавы с Берлином. Об этом историк Александр Колпакиди заявил «Ура.ру».
Сегодня, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В ходе нее он заявил, что отравление политика Алексея Навального было сфальсифицировано с целью отбить у президента России Владимира Путина охоту совать нос в дела Белоруссии, о чем отчетливо свидетельствует запись разговора Варшавы с Берлином.

« (Перехватить телефонный разговор. — Прим. ред.) технически возможно. У Белоруссии очень сильная спецслужба. К тому же у поляков постоянно перехватывают разговоры», — прокомментировал Колпакиди.

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный почувствовал недомогание на борту самолета и был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен клинику в Берлине. Немецкие врачи заявили, что он был отравлен субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Вчера власти Германии заявили, что в анализах Навального присутствует химическое нервно-паралитическое отравляющее вещество из группы «Новичок».
Видео дня. Лавров анонсировал встречу Путина и Лукашенко
Комментарии
В мире , Алексей Навальный , Александр Колпакиди , Михаил Мишустин , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Варшава , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
«Я почувствовал, что у меня что-то закололо в легком»
«Я почувствовал, что у меня что-то закололо в легком»
Дочь Гузеевой шокировала соцсети откровенными фото
Дочь Гузеевой шокировала соцсети откровенными фото
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Видео
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
00:22
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео
00:32
Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
00:13
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
Происшествия
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
00:45
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
00:28
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
00:36
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Падение двух кранов на стройке попало на видео
00:46
Падение двух кранов на стройке попало на видео
Происшествия
Ефремов собрал вещи в тюрьму
00:54
Ефремов собрал вещи в тюрьму
Происшествия
Россия и Белоруссия договорились по нефти и газу
00:19
Россия и Белоруссия договорились по нефти и газу
В мире Политика
США испытали «сдерживающее Россию» оружие
01:12
США испытали «сдерживающее Россию» оружие
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение