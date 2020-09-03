Как Минск перехватил переговоры о Навальном 

Специальные службы Белоруссии вполне могли перехватить разговор Варшавы с Берлином. Об этом историк Александр Колпакиди заявил «Ура.ру».
Сегодня, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В ходе нее он заявил, что отравление политика Алексея Навального было сфальсифицировано с целью отбить у президента России Владимира Путина охоту совать нос в дела Белоруссии, о чем отчетливо свидетельствует запись разговора Варшавы с Берлином.
« (Перехватить телефонный разговор. — Прим. ред.) технически возможно. У Белоруссии очень сильная спецслужба. К тому же у поляков постоянно перехватывают разговоры», — прокомментировал Колпакиди.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный почувствовал недомогание на борту самолета и был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен клинику в Берлине. Немецкие врачи заявили, что он был отравлен субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Вчера власти Германии заявили, что в анализах Навального присутствует химическое нервно-паралитическое отравляющее вещество из группы «Новичок».