Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бразилии число заболевших COVID-19 перевалило за 4 млн 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
В Бразилии число заболевших COVID-19 перевалило за 4 млн
Фото: РИА Новости
Число зараженных коронавирусом нового типа в Бразилии перевалило за 4 млн Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Минздрав страны.
Всего сообщается о 4 041 638 зараженных.

"Число погибших выросло до 124 614, за последние 24 часа скончались 834 пациента", — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что с начала пандемии коронавируса в мире выявлено 26 031 410 случаев заболевания этой инфекцией.
США по-прежнему лидируют по количеству заболевших. В стране зафиксировано 6 113 510 случаев коронавируса, 185 720 пациентов скончались и 2 231 757 вылечились.
Газета.Ru: последние новости
Захарова назвала заявления ФРГ по Навальному информационной кампанией против РФ Захарова назвала заявления ФРГ по Навальному информационной кампанией против РФ Известного иранского борца приговорили к смертной казни Известного иранского борца приговорили к смертной казни Разработчик "Новичка" заявил, что это вещество убило бы Навального Разработчик "Новичка" заявил, что это вещество убило бы Навального
В мире , COVID-19 , Бразилия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят массовую зачистку российских солдат
США готовят массовую зачистку российских солдат
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Раскрыты шокирующие детали смерти Печерниковой
Раскрыты шокирующие детали смерти Печерниковой
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
Видео
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
00:22
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео
00:32
Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
00:13
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
Происшествия
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
00:45
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
Страны НАТО обсудят ситуацию с Навальным
00:14
Страны НАТО обсудят ситуацию с Навальным
В мире
Лукашенко стал врагом Украины
01:28
Лукашенко стал врагом Украины
В мире
Берлин ответил на заявление Лукашенко о Навальном
00:14
Берлин ответил на заявление Лукашенко о Навальном
В мире
Игра с огнем: опасная находка в порту Бейрута
01:23
Игра с огнем: опасная находка в порту Бейрута
В мире Происшествия
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
00:59
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
Шоу-бизнес
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
00:28
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
Больше видео