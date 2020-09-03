Американцы «отдали» Киев России 

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заметке шла речь о женщине, прилетевший в Киев из Турции. Пассажирка открыла аварийный люк и вышла на крыло самолета. Позже она объяснила полиции, что ей стало слишком жарко.

«Этой перегревшейся женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть», — отмечало издание.

Для написания слова «Киев» газета использовала старый вариант — «Kiev», а не предпочитаемый украинскими властями «Kyiv».

Позже в заметке «Россию» исправили на «Украину».

Как сообщал «Рамблер», ранее в Великобритании к российским городам причислили Минск и Киев: британская рок-группа Uriah Heep анонсировала концерты в белорусской и украинской столицах, заявив, что они находятся в Российской Федерации.