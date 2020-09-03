Славянская диаспора шокировала Эстонию 

Каждый сентябрь всего в десяти километрах от эстонского города Маарду проводится славянская ярмарка, главной достопримечательностью которой стали выборы «Мисс Маарду». Газета Postimees рассказала о документальном фильме Владимира Логинова , показавшего эстонцам «шокирующую реальность славянского праздника».

Праздник, получивший название «Сорочинская ярмарка» по рассказу писателя Николая Гоголя , является крупнейшим за пределами Украины и крупнейшим для Эстонии мероприятием славянской диаспоры. Однако подавляющее большинство эстонцев ничего о нем не знает, потому что все 18 лет местные СМИ обходили ярмарки вниманием.

Логинов в своем «Празднике» показал, насколько серьезно готовятся славяне к своему празднику и как ситуация иногда «оказывается на грани абсурда». Участницы «Мисс Маарду» выступают перед публикой с шокирующими номерами: к примеру, одна из них исполнила танец живота, надев на голову канделябр с зажженными свечами.

Конкурс, проходящий в перерыве между поеданием фрикаделек и посещением торговых киосков, «наглядно демонстрирует различия культур и норм».

«Рассказ режиссера Владимира Логинова включил в себя красоту и боль всего ярмарочного мероприятия, которое тесно переплетено с Маарду», — отметило издание.

По версии Postimees, сам праздник и его участники как будто попали в Эстонию «из другого измерения».

Фильм «Праздник» начнут показывать в эстонских кинотеатрах 11 сентября. «Сорочинская ярмарка» пройдет под Маарду 12-13 сентября.

Как сообщал «Рамблер», ранее Postimees рассказала, что в Эстонии проживают представители 192 национальностей. Большинство составляют эстонцы (68,7 процента), за ними следуют русские (24,8 процента) и украинцы (1,7 процента).