Лукашенко перехватил разговор Меркель о Навальном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального — фальсификация. Об этом глава государства узнал из перехваченных переговоров немецких властей с польскими, сообщает РИА Новости.
Сенсационное заявление Лукашенко сделал в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. При этом белорусский президент пообещал предоставить российским властям предоставить запись, подтверждающую его слова.
Накануне, как сообщал «Рамблер», СМИ распространили выступление Меркель, поводом для которого стал вывод немецких специалистов, что Навальный был отравлен боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. Меркель подчеркнула, что российский оппозиционер гарантированно стал жертвой преступления, поскольку таким образом его хотят заставить замолчать. Политик от лица немецкого правительства осудила произошедшее и призвала российское правительство ответить на ряд неудобных вопросов.