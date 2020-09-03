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«Фальсификация»: Лукашенко перехватил разговор Меркель о Навальном 

Павел Тиунов 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального — фальсификация. Об этом глава государства узнал из перехваченных переговоров немецких властей с польскими, сообщает РИА Новости.
Сенсационное заявление Лукашенко сделал в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. При этом белорусский президент пообещал предоставить российским властям предоставить запись, подтверждающую его слова.
Заявление Меркель о Навальном шокировало Нидерланды
Накануне, как сообщал «Рамблер», СМИ распространили выступление Меркель, поводом для которого стал вывод немецких специалистов, что Навальный был отравлен боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. Меркель подчеркнула, что российский оппозиционер гарантированно стал жертвой преступления, поскольку таким образом его хотят заставить замолчать. Политик от лица немецкого правительства осудила произошедшее и призвала российское правительство ответить на ряд неудобных вопросов.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Алексей Навальный , Михаил Мишустин , Александр Лукашенко , Правительство РФ , РИА Новости , Германия
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